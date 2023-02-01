Нетрезвого водителя ждёт суд за взятку брянскому инспектору

По версии следствия, 24 декабря прошлого года мужчину в нетрезвом состоянии задержали за рулём машины инспекторы ДПС. Водитель попытался подкупить инспектора ДПС. Полицейскому он передал 12 тысяч 900 рублей. Но сотрудник полиции от взятки отказался.

В суд Бежицкого района Брянска направлено уголовное дело о покушении на дачу взятки. В преступлении обвиняют 42-летнего жителя областного центра.

Брянца, управлявшего машиной нетрезвым, ждёт суд за попытку откупиться от инспектора ДПС. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

В фокусе особого внимания Финансовое состояние крупнейшей управляющей компании Смоленска — «Жилищник» и внешний вид знакового спортивного объекта — стадиона «Спартак» — стали главными темами рабочей встречи, которую губернатор Алексей Островский провёл с главой города Андреем Борисовым. По итогам обсуждения глава региона дал несколько поручений. Неплатежи довели до суда Напомним, что в настоящее время УК «Жилищник» обслуживает свыше полутора

С внеплановой проверкой На прошлой неделе губернатор Алексей Островский побывал с рабочей поездкой в Вяземском районе, в ходе которой в очередной раз внепланово проинспектировал темпы строительства Фроловского моста через реку Вязьму. Визит состоялся без предварительного информирования руководства муниципалитета — глава района Инна Демидова была оперативно вызвана на объект. «Исходя из доклада руководителя профильного департамента, заслушанного мною несколькими днями

Каждое обращение будет рассмотрено В Смоленске откроют Центр поддержки участников СВО и членов их семей. В Смоленске продолжается работа, направленная на организацию Центра поддержки участников СВО и членов их семей. Он начнёт функционировать в начале февраля на ул. Пригородной. Подробно формат будущей деятельности регионального учреждения губернатор Алексей Островский обсудил с руководителем Центра Еленой Петровой. Курировать буду лично «Базовая задача

Работники столичной магистрали рассказали юным смолянам о правилах безопасного поведения на железной дороге Около 40 воспитанников детского сада № 86 «Сударушка» г. Смоленска приняли участие в профилактическом мероприятии, которое провели для них железнодорожники. Сотрудники МЖД в игровой форме рассказали дошкольникам об основах безопасного поведения на железной дороге, показали детям познавательные тематические мультфильмы, познакомили с железнодорожными профессиями. А затем ответили на вопросы, которые ребята активно задавали. В завершение встречи

В помощь семьям воинов Отечества Создано региональное отделение Всероссийской общественной организации. В Смоленской области продолжают оказывать поддержку участникам СВО и их родным, а также помогать бойцам спецоперации, вернувшимся домой. В эту важную работу включился Комитет семей воинов Отечества, который начал свою деятельность в нашем регионе. Инициативу создания этой Всероссийской общественной организации поддержал президент Владимир Путин на встрече с матерями военнослужащих —