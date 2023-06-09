Нетрезвый пешеход попал в больницу в Навле

Авария произошла на улице Розы Люксембург в посёлке Навля. 22-летний водитель на «Лада Гранта» сбил 63-летнего пешехода. Мужчина переходил дорогу в неположенном месте.

Нетрезвый пешеход попал в больницу после ДТП в Навле. О происшествии сообщили в региональном ГИБДД.

Московская железная дорога заняла 3 место в производственном сетевом соревновании по итогам 1 квартала Сегодня в управлении МЖД состоялось чествование столичных железнодорожников по итогам работы в 1 квартале 2023 года. Свидетельство о присуждении МЖД третьего места в сетевом производственном соревновании начальнику МЖД Валерию Танаеву вручил заместитель генерального директора ОАО «РЖД», начальник Дирекции тяги Олег Валинский. — Московская железная дорога вносит существенный вклад в обеспечение стабильных пассажирских перевозок. На столичную

Движение автомобилей через железнодорожный переезд в районе деревни Никулино в Смоленской области будет закрыто 10 и 11 июня на время ремонта Движение автотранспорта через железнодорожный переезд, расположенный в районе деревни Никулино Сафоновского района Смоленской области, будет временно закрыто 10 и 11 июня с 18:00 до 21:00. Это связано с проведением плановых работ по ремонту железнодорожного полотна в зоне пересечения с автодорогой. Московская железная дорога просит водителей с пониманием отнестись к проводимым работам и планировать поездку заранее.

Расписание некоторых пригородных поездов в Смоленской области изменится в праздничные дни июня В праздничные дни июня изменится график движения некоторых пригородных поездов в Смоленской области. Изменения коснутся следующих поездов: № 6323 и 6324 сообщением Дятьково – Фаянсовая, № 6904 Брянск – Рославль, № 6902/6901 Рославль – Смоленск, № 6207 Вязьма – Сафоново, № 6891/6892 и 6893/6894 Вязьма – Износки проследуют по маршруту 11 и 12 июня; № 6906/6905 Смоленск – Рославль, № 6903 Рославль

Новый поезд соединит Смоленск, Самару и Минск Для улучшения транспортного обслуживания и в связи с высоким спросом на поездки в российско-белорусском сообщении в целом и на направлении Минск – Самара в частности с 14 июня холдингом «РЖД» назначен новый межгосударственный скорый поезд № 275/276 Самара – Минск. На маршруте предусмотрены остановки на станциях Смоленской области – Смоленск и Ельня. Поезд будет ходить весь

Награда за победу В Смоленской области победителям и призерам региональных и всероссийских олимпиад будут выплачивать денежные премии. Такое решение принял врио губернатора Василий Анохин. О введении новой меры поддержки для смоленских школьников глава региона рассказал во время посещения Глинковской школы и общения с учащимися, которые в настоящее время посещают здесь летний лагерь. Визит в образовательное учреждение Василий Анохин