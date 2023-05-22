Пассажирка сломала рёбра в ДТП в Брянске

47-летняя женщина сломала рёбра в ДТП с пьяным водителей в Брянске. Об этом сообщили в ГИБДД.

На улице Строителей в Брянске произошла авария. 41-летний водитель на Hyundai SantaFe не справился с управлением. Иномарка Выехала на встречку и столкнулась с Renault Duster, а затем врезалась в бетонный блок.

47-летняя пассажирка Renault с переломом рёбер и пневмотораксом попала в больницу. А у водителя Hyundai инспекторы установили состояние опьянения. Полиция проводит проверку.