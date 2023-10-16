Пенсионер погиб в аварии в Брянске

На улице Советской в Брянске произошло смертельное ДТП. 47-летняя женщина-водитель на Kia Sorento при повороте сбила 83-летнего мужчину. Он переходил проезжую часть. Пенсионера с травмами отвезли в больницу . Но врачи не смогли его спасти.

Дополнительные поезда свяжут Смоленск с Москвой, Калининградом и Брестом на ноябрьские праздники На период празднования Дня народного единства холдинг «РЖД» назначает дополнительные пассажирские поезда между Смоленском, Москвой, Калининградом и Брестом. Так, из Москвы в Смоленск 3 ноября в 18:18 отправится поезд № 211Щ, прибытие в Смоленск в 23:20. В обратном направлении – 6 ноября в 11:07 – поезд № 216. Кроме того, для поездок из Смоленска в

Пешеходный мост вокзала Смоленска оборудовали пандусами для детских колясок и крупного багажа Для удобства пассажиров с детскими колясками и крупногабаритным багажом пешеходный мост на вокзале Смоленска со стороны улицы Кашена железнодорожники оборудовали специальными пандусами. Из-за особенностей конструкции лестничных пролетов, имеющих большой угол наклона, использование пандусов инвалидами-колясочниками затруднено. Пассажиры этой категории могут оперативно получить помощь при передвижении по территории вокзала, при посадке в поезд и высадке из вагона

Первый помощник Жителям региона рассказали о новой социальной услуге. В Смоленске запущен пилотный проект по внедрению системы долговременного ухода за нуждающимися. Кто может стать помощником по уходу, что входит в его обязанности и сколько за это платят? Об этом и многом другом рассказала начальник областного департамента по социальному развитию Елена Романова в рамках прямого эфира. Общение было

Награда за стаж Как в регионе поддержат опытных педагогов? В 2024 году планируется ввести дополнительную региональную награду для опытных педагогов со стажем более 40 лет — почётный знак «Педагогическая слава земли Смоленской». К знаку будет прилагаться единоразовая денежная выплата. Об этом сообщил губернатор Василий Анохин во время поздравления педагогов Смоленщины — руководителей и педагогических работников дошкольного, общего, среднего

Герои остаются с нами Губернатор Василий Анохин встретился с родственниками гвардии старшего лейтенанта Дмитрия Беляева, доблестно исполнявшего служебный долг в зоне СВО и удостоенного звания Героя Российской Федерации Эта высшая награда страны была присвоена Дмитрию Беляеву посмертно. Все случилось год назад, в сентябре 2022-го. Взвод под командованием Дмитрия вступил в неравный бой с превосходящими силами противника из состава одного