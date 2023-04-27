Пенсионерка повредила позвоночник в аварии в Брянске
62-летняя женщина повредила голову и позвоночник в аварии в областном центре. О происшествии сообщили в городском отделе ГИБДД,
На улице Фокина в Советском районе Брянска произошло ДТП. 53-летний водитель за рулём Great Wall при повороте налево во двор сбил 62-летнюю женщину. С сотрясением мозга, переломом ноги и поясничного позвонка пенсионерку доставили в больницу.
При проверке по СПО «Паутина» инспекторы составили на водителя 10 административных материалов за выключенные фары.
По факту ДТП полиция проводит проверку.
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