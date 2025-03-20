Передвижной пункт весового контроля работает на брянских дорогах
Передвижной пункт весового контроля работает на брянских дорогах до середины апреля. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог.
Ограничение движения для большегрузных автомобилей ввели на региональных и межмуниципальных автодорогах Брянской области до 13 апреля. Это связано с уменьшением несущей способности трасс в период весеннего паводка и необходимостью сохранение покрытия.
Под запрет попадают транспортные средства, у которых предельно допустимая нагрузка на ось составляет 4 тонны и более. Следят за исполнением сотрудники управления автомобильных дорог и юго-западного межрайонного Управления государственного автодорожного надзора по ЦФО. Они работают на передвижном посте весового контроля.
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