Передвижной пункт весового контроля работает на брянских дорогах до середины апреля. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог.

Ограничение движения для большегрузных автомобилей ввели на региональных и межмуниципальных автодорогах Брянской области до 13 апреля. Это связано с уменьшением несущей способности трасс в период весеннего паводка и необходимостью сохранение покрытия.

Под запрет попадают транспортные средства, у которых предельно допустимая нагрузка на ось составляет 4 тонны и более. Следят за исполнением сотрудники управления автомобильных дорог и юго-западного межрайонного Управления государственного автодорожного надзора по ЦФО. Они работают на передвижном посте весового контроля.