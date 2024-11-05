Переулок Брянский отремонтировали по нацпроекту в Брянске

Переулок Брянский капитально отремонтировали по нацпроекту в Брянске. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог.

В план ремонта по по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» в этом году вошёл переулок Брянский в Бежицком районе областного центра.

Подрядная организация ООО «Водоканал Дубровский» обновила 350 метров дороги от улицы Молодой Гвардии до улицы Калужской. Рабочие отремонтировали инженерные коммуникации и сделали ливневую канализацию. В переулке появился новое асфальтовое покрытие и тротуары. Освещают дорогу новые светодиодные светильники.