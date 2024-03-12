Переулок Городищенский отремонтируют в Брянске

Переулок 1-й Городищенский отремонтируют в Брянске по нацпроекту в 2024 году. Об этом рассказали в пресс-службе регионального правительства.

В план ремонта по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» в этом году вошёл переулок 1-й Городищенский в Бежицком районе Брянска. Подрядчик приведёт его в порядок на всем протяжении.

Участок капремонта составляет чуть более 400 метров. Специалистам предстоит уложить более 2,5 тысяч квадратных метров асфальтобетонного покрытия. Также рабочие построят тротуары, которых здесь раньше никогда не было. Освещать дорогу будут светодиодные фонари.

Работы начнут в апреле, а завершат – в конце июля.