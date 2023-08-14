Пешехода сбила машина на переходе в Брянске

47-летний пешеход попал в реанимацию после ДТП на пешеходном переходе в Брянске. Об этом рассказали в региональном ГИБДД.

На улице Калинина в Брянске произошло ДТП. 30-летний водитель на Dodge Interepid проигнорировал запрещающий сигнал светофора. На пешеходном переходе иномарка сбила 47-летнего мужчину. Он шел через дорогу на зеленый свет.

Пострадавшего с сочетанной травмой госпитализировали в реанимационное отделение больницы. Инспекторы составили на водителя несколько протоколов.