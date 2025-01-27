По нацпроекту в Брянском районе отремонтировали трассу «Подъезд к Свень-Транспортной». Об этом сообщили в региональном управлении автодорог.

В Брянском районе в минувшем году привели в порядок трассу «Подъезд к Свень-Транспортной». Ремонт сделали по национальному проекту «Безопасные качественные дороги».

Подрядная организация ООО «Свеньагродорстрой» обновил 1,4 километра трассы. Рабочие заменили асфальтобетонное покрытие, укрепили обочины и сделали съезды. Старое барьерное ограждение заменили на новое. Также вдоль тротуара появилось пешеходное ограждение. В завершении спасатели установили новые дорожные знаки и нанесли разметку термопластиком.