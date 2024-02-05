Почти полтора километра трассы отремонтируют в Выгоничском районе
Почти полтора километра трассы отремонтируют в Выгоничском районе в 2024 году. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог.
В 2024 году в национальный проект «Безопасные качественные дороги» вошёл участок автодороги «Брянск-Новозыбков»-Кокино-Скуратово в Выгоничском районе. Подрядная организация ООО «Монолит Строй» приведёт в порядок 1,3 километра трассы.
Рабочие заменят асфальтобетонное покрытие, укрепят обочины, обустроят водопропускную трубу и водосбросные лотки. Вдоль проезжей части появятся новые тротуары за пешеходным ограждением.
Работы стартуют весной.
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