Почти полтора километра трассы отремонтируют в Выгоничском районе в 2024 году. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог.

В 2024 году в национальный проект «Безопасные качественные дороги» вошёл участок автодороги «Брянск-Новозыбков»-Кокино-Скуратово в Выгоничском районе. Подрядная организация ООО «Монолит Строй» приведёт в порядок 1,3 километра трассы.

Рабочие заменят асфальтобетонное покрытие, укрепят обочины, обустроят водопропускную трубу и водосбросные лотки. Вдоль проезжей части появятся новые тротуары за пешеходным ограждением.

Работы стартуют весной.