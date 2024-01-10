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Почти шесть километров брянской трассы отремонтировали по нацпроекту

2024, 10 января 18:31 На дорогах
Почти шесть километров брянской трассы отремонтировали по нацпроекту
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Почти шесть километров трассы в Стародубском округе отремонтировали по нацпроекту в прошлом году. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог. 

В минувшем году компания «Брянскавтодор» привела в порядок 5,7 километра автодороги Стародуб-Новые Ивайтёнки в Стародубском муниципальном округе. Он вошёл в программу ремонта по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».

Специалисты расширили проезжую часть, обустроили двухслойное асфальтобетонное покрытие, устроили прикромочные водосбросные лотки и водопропускные трубы. Также на трассе появились новые автопавильоны и посадочные площадки. В населенных пунктах рабочие построили тротуары и установили фонари.

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