Почти шесть километров брянской трассы отремонтировали по нацпроекту

Почти шесть километров трассы в Стародубском округе отремонтировали по нацпроекту в прошлом году. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог.

В минувшем году компания «Брянскавтодор» привела в порядок 5,7 километра автодороги Стародуб-Новые Ивайтёнки в Стародубском муниципальном округе. Он вошёл в программу ремонта по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».

Специалисты расширили проезжую часть, обустроили двухслойное асфальтобетонное покрытие, устроили прикромочные водосбросные лотки и водопропускные трубы. Также на трассе появились новые автопавильоны и посадочные площадки. В населенных пунктах рабочие построили тротуары и установили фонари.