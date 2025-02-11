Почти три километра трассы в Дятьковском районе отремонтируют по новому нацпроекту

Почти три километра трассы в Дятьковском районе отремонтируют в 2025 году по новому нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в региональном управлении автодорог.

В Дятьковском районе в 2025 году продолжат ремонт трассы «Дятьково-Бытошь-Будочки». Подрядная организация АО «Брянскавтодор» приведёт в порядок 2 километра 950 метров дороги

Специалисты уложат новое асфальтобетонное покрытие, отремонтируют водопропускные трубы и укрепят обочины. Остановочные и посадочные площадки обновят, а также рабочие установят два новых автопавильона. В завершении на проезжую часть нанесут дорожную разметку пластиком и краской.

Ремонт проведут по новому национальному проекту «Инфраструктура для жизни».