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Криминал

Суд обязал брянских чиновников заплатить покусанной бездомной собакой девочке

2026, 07 октября 08:41
Суд обязал брянских чиновников заплатить покусанной бездомной собакой девочке
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Суд обязал брянских чиновников заплатить покусанной бездомной собакой девочке. Об этом сообщили в региональной прокуратуре. 

 

В надзорное ведомство обратилась жительница Жуковского района.  15 августа 2025 года на её 13-летнюю дочь по дороге домой напала безнадзорная собака. Животное укусило ребёнка за ногу. Девочка проходила лечение, в том числе курс антирабической вакцинации.

Прокурор обратился в суд с иском о взыскании с местной администрации компенсации морального вреда. Суд обязал чиновников выплатить пострадавшему ребёнку 50 тысяч рублей. Решение не вступило в законную силу.

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