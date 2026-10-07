Суд обязал брянских чиновников заплатить покусанной бездомной собакой девочке

2026, 07 октября 08:41

Суд обязал брянских чиновников заплатить покусанной бездомной собакой девочке. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

В надзорное ведомство обратилась жительница Жуковского района. 15 августа 2025 года на её 13-летнюю дочь по дороге домой напала безнадзорная собака. Животное укусило ребёнка за ногу. Девочка проходила лечение, в том числе курс антирабической вакцинации.

Прокурор обратился в суд с иском о взыскании с местной администрации компенсации морального вреда. Суд обязал чиновников выплатить пострадавшему ребёнку 50 тысяч рублей. Решение не вступило в законную силу.