Подростка на мопеде задержали инспекторы в Супонево

В селе Супонево стражи порядка остановили 14-летнего мальчика за рулём мопеда. Об этом рассказали в региональной Госавтоинспекции.

На улице Московской в селе Супонево Брянского района сотрудники Госавтоинспекции заметили мопед с юным водителем. Оказалось, что юному байкеру всего 14 лет и прав у него нет.

Полицейские вызвали отца подростка. Тот сообщил, что сын в его отсутствие взял ключи от стоящего во дворе мопеда без разрешения.

Материалы автоинспекторы передадут в Комиссию по делам несовершеннолетних. Ответственность грозит и мальчику и его родителям.