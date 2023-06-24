Подросток попал в больницу после ДТП в Брянске

14-летний мальчик госпитализирован с травмой головы после аварии в областном центре. Об этом рассказали в региональной Госавтоинспекции.

На улице 22-го Съезда КПСС в Брянске произошло ДТП. 33-летний водитель на Hyundai SantaFe сбил 14-летнего мальчика. Подросток перебегал дорогу в неположенном месте

Мальчика с черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга и переломом верхней челюсти госпитализировали в нейрохирургическое отделение.

Стражи порядка выясняют обстоятельства аварии.