Полицейские проверили 376 автобусов и маршруток в Брянске

В ГИБДД подвели итоги трехдневной операции «Автобус».

В ГИБДД Брянска подвели итоги оперативно-профилактического мероприятия «Автобус», которое прошло с 24 по 26 ноября.

За три дня автоинспекторы проверили 376 автобусов и маршруток и составили 53 административных материала за нарушения правил перевозки пассажиров.

За управление транспортом при наличии неисправностей составлено пять административных материалов, за нарушения правил маневрирования – 13. За нарушения правил остановки к ответственности привлекли 11 водителей. Троих водителей наказали за нечитаемые регистрационные знаки.

Также полицейские выявили два нарушения требований дорожных знаков. Один водитель не уступил дорогу пешеходам, еще один пользовался телефоном во время движения. За несоблюдение норм времени управления транспортом и отдыха составили один административный материал.

В отношении должностных лиц назначено проведение шести административных расследований. К административной ответственности уже привлекли четырех должностных и одно юридическое лицо. В адреса автотранспортных предприятий направлено два представления об устранении нарушений.