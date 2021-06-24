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Проспект Московский в Брянске избавят от «диких» пешеходов

2021, 24 июня 09:30 На дорогах
Проспект Московский в Брянске избавят от «диких» пешеходов
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На проспекте планируют установить дополнительные ограждения.

Заместитель начальника отдела ГИБДД по городу Брянску Алексей Коноваленко заявил о необходимости установки пешеходных ограждений на всем Московском проспекте в Фокинском районе Брянска. По его словам, наличие ограждений значительно снизит количество ДТП с участием пешеходов.

«В частности, хотелось бы, чтобы пешеходные ограждения были установлены на протяжении всего Московского проспекта в Фокинском районе, так как здесь пешеходы часто переходят проезжую часть в неположенном месте», – отметил Алексей Коноваленко.

Городские власти намерены рассмотреть инициативу ГИБДД.

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