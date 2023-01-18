Пьяного водителя брянский суд отправил в тюрьму

Брянский суд отправил в колонию на 9 месяцев любителя пьяных покатушек на автомобиле. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Суд рассмотрел уголовное дело о повторном управлении машиной в пьяном виде в отношении 41-летнего жителя Клинцов. 23 сентября мужчину за рулём Nissan Primera задержали сотрудники ГИБДД. Водитель был пьян. Уровень алкоголя в выдыхаемом воздухе у фигуранта составил 1,184 мг/л. При этом мужчина уже неоднократно нарушал закон аналогичным способом. Он имел непогашенную судимость по той же статье.

Суд отправил виновного на 9 месяцев в колонию общего режима. Также он заплатит 21 тысячу штрафа и лишится прав на 5 лет. Приговор не вступил в законную силу