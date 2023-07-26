Пьяного водителя задержали инспекторы в Стародубе

Пьяного водителя на иномарке задержали брянские инспекторы в Стародубе. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

На улице Ленина в городе Стародубе сотрудники ДПС заметили Renault Duster, водитель которого вел себя на дороге подозрительно. Иномарку полицейские задержали. 36-летний водитель прошел освидетельствование на состояние алкогольного опьянения. Показание прибора составило 2,133 мг/л.

На автомобилиста инспекторы составили административный протокол. Ему грозит 30 тысяч рублей штрафа и лишение водительских прав от полутора додвух лет. Решение примет суд.