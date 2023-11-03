Пьяный байкер с пассажиром попал в ДТП на брянской трассе

Пьяный байкер без прав с 52-летний пассажиром попал в аварию на трассе в Комаричском районе. О происшествии сообщили в региональной Госавтоинспекции.

На 13 км автодороги «Комаричи-Севск-Евдокимовка» в Комаричском районе произошло ДТП. 45-летний мужчина не справился с управлением мотоцикла Dakota Big 2 и улетел в кювет.

52-летний пассажир байка получил перелом левой большеберцовой кости. Мужчину отвезли в больницу.

Инспекторы выяснили, что водитель мотоцикла никогда не получал прав, также он не зарегистрировал транспорт. Кроме того, байкер оказался пьян. Мотошлемы водитель и пассажир также проигнорировали. Полиция проводит проверку.