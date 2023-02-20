Пьяный водитель спровоцировал аварию в Брянске

Пьяный автомобилист попал в ДТП в Советском районе Брянска. Об этом сообщили в региональном ГИБДД.

19 февраля на улице Калинина в областном центре около 8 часов вечера произошла авария. 34-летний водитель на «ВАЗ-2110» не справился с управлением. Легковушка выехала на встречную полосу и столкнулась с Volkswagen Tiguan.

В ДТП никто не пострадал. А у водителя отечественной легковушки медосвидетельствование подтвердило состояние опьянения. Ему грозит штраф и лишение прав.