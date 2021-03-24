Пятницу признали самым аварийным днем в Брянске

В этот день на городских дорогах происходит больше всего ДТП.

Самым аварийным днем недели в Брянске стала пятница. Об этом сообщил врио начальника ГИБДД УМВД России по городу Брянску Алексей Коноваленко.

По его словам, в 2020 году в областном центре зарегистрировано 335 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 26 человек погибли и 387 получили травмы.

По сравнению в 2019 годом число ДТП сократилось на 29,2%, раненых – на 31,7%. При этом в 2020 году погибло на три человека больше, чем годом ранее.

Самыми распространенными причинами аварий Коноваленко назвал несоблюдение очередности проезда перекрестков, нарушение правил проезда пешеходного перехода, управление транспортом в состоянии опьянения и превышение скорости.

Самым аварийным днем недели стала пятница – именно в конце рабочей недели в Брянске регистрируется наибольшее количество аварий.