Ремонт двух дорог в Брянске не может сдвинуться с мертвой точки

Проблемы выявили в Володарском районе.

Едва начавшись, застопорился ремонт двух дорог в Володарском районе Брянска: по улицам Димитрова и Пушкина. Оба объекта капитально ремонтирует ООО «Дубровский водоканал».

Как сообщает городская администрация, готовность улицы Димитрова сейчас оценивается в 5%, улицы Пушкина – и вовсе в 1%. В мэрии объекты назвали «сложными».

«На сегодняшний день мы видим крайне слабую организацию работ, учитывая, что объемы большие, предстоит строительство ливневки. В таких условиях потеря времени недопустима», – заявил мэр Александр Макаров.

Он поручил профильным службам организовать выездное совещание на объектах, где работает ООО «Дубровский водоканал», чтобы на месте разобраться в причинах, тормозящих рабочий процесс.

Напомним, Александр Макаров также призвал дорожников своевременно подсыпать аварийные участки во время ремонта дорог, «а не стул ставить в яму, как это было на улице Пушкина».