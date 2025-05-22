Слой тощего бетона уложили рабочие на проспекте Московском в Брянске. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог.

По новому национальному проекту «Инфраструктура для жизни» в Фокинском районе Брянска ремонтируют проспект Московский. Подрядная организация АО «Брянскавтодор» приводят в порядок 2,7 километра дороги от моста через реку Десну до путепровода через железную дорогу.

Рабочие уже убрали старое покрытие, демонтировали бордюры и пешеходное ограждение. На участке от моста через Десну до кольцевого пересечения с Проспектом Героев специалисты уложили слой тощего бетона на средней полосе, а также выравнивающий слой асфальтобетонного покрытия.

Помимо нового асфальта подрядчик обустроит заездные карманы для общественного транспорта на остановках «Улица Западная» и «Школа № 51», установит новые автобусные остановки и отремонтирует тротуары. В завершении на улице установят новые дорожные знаки и нанесут дорожную разметку термопластиком. Работы планируют завершить к концу августа.