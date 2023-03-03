Суд ждёт виновника ДТП на брянской трассе

Перед судом предстанет виновник аварии на брянской трассе, в которой погибла 15-летняя девочка. Об этом сообщили в региональной прокуратуре

Стародубский районный суд рассмотрит уголовное дело о смертельном ДТП в отношении 24-летнего мужчины. По версии следствия, утром 28 декабря 2022 года на 18 км автодороги Стародуб – Новые Ивайтенки водитель Ford Transit выехал на встречную полосу и столкнулся Renault Fluence. Микроавтобус выехал на обочину и перевернулся.

15-летняя девочка из микроавтобуса погибла, а ещё два пассажира получили тяжелые травмы. Ещё семь человек из обоих автомобилей получили легкий и средней степени тяжести вред здоровью.