Суд ждёт виновника ДТП на брянской трассе
Перед судом предстанет виновник аварии на брянской трассе, в которой погибла 15-летняя девочка. Об этом сообщили в региональной прокуратуре
Стародубский районный суд рассмотрит уголовное дело о смертельном ДТП в отношении 24-летнего мужчины. По версии следствия, утром 28 декабря 2022 года на 18 км автодороги Стародуб – Новые Ивайтенки водитель Ford Transit выехал на встречную полосу и столкнулся Renault Fluence. Микроавтобус выехал на обочину и перевернулся.
15-летняя девочка из микроавтобуса погибла, а ещё два пассажира получили тяжелые травмы. Ещё семь человек из обоих автомобилей получили легкий и средней степени тяжести вред здоровью.
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