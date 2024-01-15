Свыше семи тысяч тонн снега вывезли дорожники из Брянска
Свыше семи тысяч тонн снега вывезли дорожники с улиц Брянска за три дня. Об этом сообщили в городской администрации.
Дорожные службы Брянска продолжают чистить улицы. С пятницы по воскресенье коммунальщики убрали более семи тысяч тонн снега. Также дороги обрабатывали от гололёда. За три дня рабочие израсходовали около 600 кубометров пескосоляной смесью.
В понедельник Брянск убирают 60 единиц техники: 21 комбинированная дорожная машина, 11 тракторов, 15 погрузчиков, восемь самосвалов и пять грейдеров.
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