Трассу «Дятьково-Бытошь-Будочки» отремонтировали по нацпроекту в прошлом году. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог.

В минувшем году в Дятьковском районе капитально отремонтировали автодорогу «Дятьково-Бытошь-Будочки». Подрядная организация ООО «АНИ» привела в порядок шесть километров трассы.

Специалисты убрали старое покрытие, а затем уложили выравнивающий и верхний слои асфальтобетона. Также рабочие укрепили обочины асфальтогранулятом и нанесли разметку.

Эта дорога ведёт к трём крупным посёлкам: Старь, Бытошь и Будочки. По ней ходит общественный транспорт. Ремонт сделали по национальному проекту «Безопасные и качественные дороги».