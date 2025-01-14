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Трассу «Дятьково-Бытошь-Будочки» отремонтировали по нацпроекту

2025, 14 января 11:37 На дорогах
Трассу «Дятьково-Бытошь-Будочки» отремонтировали по нацпроекту
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Трассу «Дятьково-Бытошь-Будочки» отремонтировали по нацпроекту в прошлом году. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог. 

 

В минувшем году в Дятьковском районе капитально отремонтировали автодорогу «Дятьково-Бытошь-Будочки». Подрядная организация ООО «АНИ» привела в порядок шесть километров трассы. 

Специалисты убрали старое покрытие, а затем уложили выравнивающий и верхний слои асфальтобетона.  Также рабочие укрепили обочины асфальтогранулятом и нанесли разметку.

Эта дорога ведёт к трём крупным посёлкам: Старь, Бытошь и Будочки. По ней ходит общественный транспорт. Ремонт сделали по национальному проекту «Безопасные и качественные дороги».

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