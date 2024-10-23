Трассу «Украина»-Гаврилково отремонтируют по нацпроекту за два года. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог.

В Навлинском районе Брянской области идёт ремонт трассы «Украина»-Гаврилково. Подрядная организация ООО «СпектрБрянскСтрой» обновляет 8,2 километра трассы от федеральной автодороги М-3 через деревню Кольцовка и посёлок Синезерки.

Специалисты уже полностью уложили выравнивающий слой асфальтобетонного покрытия. Рабочим предстоит отремонтировать водопропускные трубы, съезды с дороги, остановочные и посадочные площадки. В населённых пунктах построят тротуары.

Ремонт делают по национальному проекту «Безопасные качественные дороги». Работы закончат в следующем году.