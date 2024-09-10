Трассу «Украина»-Гаврилково ремонтируют в Навлинском районе по нацпроекту. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог.

В Навлинском районе идёт капремонт трассы «Украина»-Гаврилково. 8,2 километра дороги от федеральной автодороги М-3, проходящей через деревню Кольцовка и посёлок Синезерки в порядок приводит подрядная организация ООО «СпектрБрянскСтрой». Работы рассчитаны на два года.

В настоящее время рабочие занимаются укладкой выравнивающего слоя асфальта и обустройством тротуара. Также на дороге приведут в порядок водопропускные трубы и сделают водосбросные лотки. На завершающим этапе на автодороге установят дорожные знаки и нанесут разметку.

Ремонт делают по национальному проекту «Безопасные качественные дороги».