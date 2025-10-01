Трассу Злынка-Лысые-Карпиловка отремонтируют по нацпроекту за два года

Свыше шести километров трассы Злынка-Лысые-Карпиловка отремонтируют по нацпроекту за два года. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог.

В Злынковском районе продолжается капитальный ремонт трассы Злынка-Лысые-Карпиловка. Подрядная организация АО «Брянскавтодор» обновит 6,6 километра дороги.

Специалисты используют холодную регенерацию. Старое асфальтобетонное покрытие снимут и используют как компонент нового. Такле рабочие отремонтируют водопропускные трубы, укрепят обочины. Асфальт уложат также на остановочных и посадочных площадках. Для пассажиров общественного транспорта установят новый автопавильон. В завершении подрядчик поставит новые дорожные знаки и нанесёт разметку.

Работы завершат в 2026 году. Ремонт проходит по национальному проекту «Инфраструктура для жизни».