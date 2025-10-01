Город32

Трассу Злынка-Лысые-Карпиловка отремонтируют по нацпроекту за два года

2025, 01 октября 09:48 На дорогах
Свыше шести километров трассы Злынка-Лысые-Карпиловка отремонтируют по нацпроекту за два года. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог.

 

В Злынковском районе продолжается капитальный ремонт трассы Злынка-Лысые-Карпиловка. Подрядная организация АО «Брянскавтодор» обновит 6,6 километра дороги. 

Специалисты используют холодную регенерацию. Старое асфальтобетонное покрытие снимут и используют как компонент нового. Такле рабочие отремонтируют водопропускные трубы, укрепят обочины. Асфальт уложат также на остановочных и посадочных площадках. Для пассажиров общественного транспорта установят новый автопавильон. В завершении подрядчик поставит новые дорожные знаки и нанесёт разметку. 

Работы завершат в 2026 году. Ремонт проходит по национальному проекту «Инфраструктура для жизни».

Новости регионов

24.09.2025 12:52
Учебный план
В областном центре обсудили реализацию региональной программы «Герои СВОего времени. Смоленск». Она является продолжением федерального проекта «Время героев» и направлена на подготовку управленцев из числа участников СВО.   Участие в обсуждении приняли губернатор Василий Анохин и ректор РАНХиГС Алексей Комиссаров – гость отметил высокий уровень организации региональной программы в Смоленской области. «Бойцы, которые защищали страну
24.09.2025 12:47
Отдых на берегу озера
В Демидовском муниципальном округе появится новый оздоровительный комплекс на базе действующего санатория имени Н.М. Пржевальского. Хорошей новостью со смолянами поделился губернатор Василий Анохин.   На прошлой неделе он подписал соглашение о реализации проекта с президентом Cosmos Hotel Group Александром Биба при участии основателя АФК «Система» Владимира  Евтушенкова. Cosmos Hotel Group — это ведущий федеральный гостиничный
24.09.2025 12:45
Закрыто на реставрацию
Со следующего учебного года на Смоленщине  начнут готовить специалистов в сфере реконструкции и реставрации памятников.   Подготовка студентов по востребованному направлению станет возможной после заключения в Москве трёхстороннего соглашения о реализации сетевой образовательной программы. Подписи под документом поставили губернатор Василий Анохин, президент Российской академии архитектуры и строительных наук, вице-президент Российской академии художеств, ректор МАРХИ Дмитрий
24.09.2025 12:40
Заменим и отремонтируем
Как развивают сферу ЖКХ в регионе? В Москве прошёл Всероссийский форум развития ЖКХ, организаторами которого выступили Минстрой РФ и Правительство Москвы. С приветственным словом к участникам обратился министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин. Глава ведомства отметил, что форум – это площадка для выработки решений, которые напрямую отражаются на качестве жизни миллионов людей.   2

Закрыто на реставрацию
Жилой дом потушили пять автоцистерн в Брянске
Бизнес не вытягивает: как исторические памятники превращаются в руины
«Брянский ворчун» покорил жюри медиафорума
Пять беспилотников сбила система ПВО над Брянщиной в пятницу

