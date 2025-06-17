Три дороги ремонтируют около школы №13 в Брянске

Три дороги ремонтируют по новому нацпроекту около школы №13 в Брянске. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог.

По национальному проекту «Инфраструктура для жизни» в Бежицком районе Брянска идёт капитальный ремонт дорог около школы №13. Специалисты обновляют переулок Школьный, улицу Дятьковскую и Заводской проезд.

Рабочие уложат там новое двухслойное асфальтобетонное покрытие, сделают тротуары и электроосвещение. Для безопасности школьников около учебного заведения обновят пешеходные переходы, сделают искусственные неровности и парковочные места.

В завершении ремонта на улицах поставят дорожные знаки и нанесут дорожную разметку термопластиком со световозвращающими элементами.