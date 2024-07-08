Три километра трассы отремонтировали в Почепском районе по нацпроекту. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог.

Капитальный ремонт участка автомобильной дороги Красный Рог — станция Красный Рог завершился в Почепском районе. Подрядчик ИП Макарян привёл в порядок три километра трассы.

Специалисты отремонтировали водопропускную трубу и уложили новое двухслойное асфальтобетонное покрытие. Также рабочие расширили проезжую часть в некоторых местах и укрепили обочины.

Дорогу обновили по национальному проекту «Безопасные качественные дороги».