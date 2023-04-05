Три женщины пострадали в аварии в Брянске

Три женщины получили ушибы в ДТП с микроавтобусом в областном центре. О происшествии рассказали в региональном ГИБДД.

Авария произошла на улице Пушкина в Брянске. 50-летний водитель микроавтобуса Citroen не соблюдал дистанцию. Транспорт столкнулся с Renault Kaptur, который остановился перед пешеходным переходом.

27-летняя пассажирка Citroen, а также 34-летняя и 46-летняя пассажирки Renault получили ушибы. Госпитализация им не потребовалась.