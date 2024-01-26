Участок улицы Красноармейской отремонтирую в Брянске в этом году. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог.

В нацпроект «Безопасные качественные дороги» в 2024 году вошла дорога на улице Красноармейской в Советском районе Брянска. Подрядная организация ООО «Дорстрой 32» приведёт в порядок участок от улицы Октябрьской до дома №1А по улице Красноармейской. Его протяженность составляет около километра.

Рабочие уложат новое двухслойное асфальтобетонное покрытие, заменят дорожные знаки и нанесут разметку. Освещать улицу будут новые фонари. Работы начнут в апреле.