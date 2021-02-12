УК и ТСЖ Брянска оштрафуют за нерасчищенные дворы

Работу коммунальщиков проверяют городские чиновники.

Сотрудники районных отделов ЖКХ Брянска проводят рейды по проверке работы коммунальщиков во дворах.

Как сообщает городская администрация, накануне снегопада районные администрации и городской комитет по ЖКХ предупредили управляющие компании о надвигающейся непогоде. Ряд УК и ТСЖ своевременно приступили к расчистке снега. Однако есть и те, кто недобросовестно выполняют свои обязанности.

В течение дня чиновники проводят рейды во дворах. В отношении недобросовестных УК и ТСЖ будут составлены протоколы.