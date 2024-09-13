Трассу Бордовичи-Отрадное ремонтируют в Брянском районе

Полтора километра трассы Бордовичи-Отрадное ремонтируют в Брянском районе по нацпроекту. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог.
В Брянском районе продолжается капремонт трассы Бордовичи-Отрадное. Более 1,5 километра дороги приводит в порядок подрядная организация ООО «Дорстрой 32».
Рабочие уже убрали старый асфальт и уложили выравнивающий слой нового покрытия. Также специалисты строят тротуары и заездной карман для общественного транспорта. Там поставят новый автопавильон.
Подрядчику еще предстоит уложить верхний слой покрытия проезжей части и доделать освещение.
В завершении здесь поставят новые дорожные знаки, нанесут разметку термопластиком и краской, устроят искусственную неровность.
Ремонт делают по национальному проекту «Безопасные качественные дороги».
11.09.2024 12:14
«Славутич» в выигрыше
Долгожданное событие для любителей спорта: в Смоленске встречают большой хоккей. Смоленская хоккейная команда «Славутич» принимает участие в экстралиге открытого чемпионата Белоруссии. Первая игра смолян прошла 8 сентября на своём льду во Дворце спорта «Юбилейный». Наши ребята сыграли с ХК «Авиатор» из Барановичей. Соперники были сильными и опытными. Но и у смолян было многое для победы
11.09.2024 12:13
Родные стены
В регионе продолжают развивать туристическую инфраструктуру и создавать новые точки притяжения для гостей и смолян. Ближайшими планами в этой сфере поделился губернатор Василий Анохин, подчеркнув, что «развитие туристической инфраструктуры – это инвестиция в будущее». Фото на память «На улицах Гагарина поставим указатели-ориентиры и карты. Также обустроим в сквере Ветеранов качели, скамейки и вазоны. Организуем площадки
11.09.2024 12:10
Пойти учиться
Как в регионе создают условия для подготовки молодых специалистов. Начался новый учебный год. И сотни смолян – вчерашних выпускников решили получать дальнейшее образование на территории региона, сделав свой выбор в пользу местных вузов и учреждений СПО. На Смоленщине создают условия, чтобы и после получения диплома ребята оставались на малой родине – здесь же строили карьеру,