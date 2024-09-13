Трассу Бордовичи-Отрадное ремонтируют в Брянском районе

Полтора километра трассы Бордовичи-Отрадное ремонтируют в Брянском районе по нацпроекту. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог.

В Брянском районе продолжается капремонт трассы Бордовичи-Отрадное. Более 1,5 километра дороги приводит в порядок подрядная организация ООО «Дорстрой 32».

Рабочие уже убрали старый асфальт и уложили выравнивающий слой нового покрытия. Также специалисты строят тротуары и заездной карман для общественного транспорта. Там поставят новый автопавильон.

Подрядчику еще предстоит уложить верхний слой покрытия проезжей части и доделать освещение.

В завершении здесь поставят новые дорожные знаки, нанесут разметку термопластиком и краской, устроят искусственную неровность.

Ремонт делают по национальному проекту «Безопасные качественные дороги».