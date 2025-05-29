Улицу Горбатова в Брянске отремонтировали по нацпроекту

Почти 800 метров улицы Горбатова в Брянске отремонтировали по нацпроекту. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог.

В Брянске завершается ремонт улицы Горбатова. Подрядная организация АО «Брянскавтодор» обновила почти 800 метров дороги от улицы Бежицкой до улицы Войстроченко.

Специалисты расширили проезжую часть на некоторых участках и обустроили новое двухслойное асфальтобетонное покрытие. Также рабочие сделали заездные карманы для общественного транспорта и построили новые тротуары. Подрядчик установил новые светофоры и знаки, нанёс дорожную разметку.

Специалистам осталось сделать пешеходные ограждения, два новых автопавильона, а также доделать тротуары. Ремонт проводят по национальному проекту «Инфраструктура для жизни».