Улицу Кирпичную отремонтировали в Большом Полпино по нацпроекту

Более 1,2 километра улицы Кирпичная отремонтировали в Большом Полпино по нацпроекту. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог.

В посёлке Большое Полпино в Володарском районе Брянска в этом году капитально отремонтировали улицу Кирпичную. Подрядная организация АО «Брянскавтодор» обновила более 1,2 километра дороги.

Специалисты уложили новое асфальтобетонное покрытие и построили тротуар. Также рабочие заменили линию наружного освещения. На дорогу нанесли разметку и установили новые дорожные знаки.

Ремонт сделали по национальному проекту «Безопасные качественные дороги».