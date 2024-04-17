Улицу Кирпичную ремонтирую в Большом Полпино по нацпроекту

В Большом Полпино уложили выравнивающий слой асфальта на улице Кирпичной в рамках капремонта по нацпроекту. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог.

В посёлке Большое Полпино Володарского района Брянска продолжается капитальный ремонт улицы Кирпичной. Подрядная организация АО «Брянскавтодор» обновит более 1,2 километра дороги.

Рабочие уже уложили выравнивающий слой асфальтобетонного покрытия проезжей части. Также специалисты построят здесь тротуары, обустроят съезды и заменяю линию наружного освещения.

Капремонт делают по национальному проекту «Безопасные качественные дороги».