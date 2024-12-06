Улицу Комсомольскую отремонтировали в Брянске по нацпроекту

Почти километр улицы Комсомольской отремонтировали в Брянске по нацпроекту. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог.

В этом году в план ремонта по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» вошла улица Комсомольская в Бежицком районе Брянска. Подрядная организация ООО «Свеньагродорстрой» привела в порядок дороги от улицы Союзной до улицы Ульянова.

Рабочие отремонтировали инженерные коммуникации, уложили новый асфальт и обновили наружное электроосвещение. Также на улице поставили новые светофоры.