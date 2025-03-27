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Улицу Комсомольскую отремонтируют в Брянске по новому нацпроекту

2025, 27 марта 17:59 На дорогах
Улицу Комсомольскую отремонтируют в Брянске по новому нацпроекту
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Улицу Комсомольскую отремонтируют в Брянске по новому нацпроекту. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог. 

В план работ по новому национальному проекту «Инфраструктура для жизни» в 2025 году вошла улица Комсомольская в Бежицком районе Брянска. Подрядная организация ООО «СпектрБрянскСтрой» приведёт в порядок 1,3 километра дороги от улицы Союзной до улицы Молодой Гвардии.

Специалисты обустроят новое двухслойное покрытие из прочной асфальтобетонной смеси и построят тротуары. Также рабочие отремонтируют инженерные сети, построят ливневую канализацию и сделают электроосвещение.

В завершении на улице Комсомольской подрядчик установит новые дорожные знаки и нанесёт разметку термопластиком со световозвращающими элементами.

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