Улицу Комсомольскую отремонтируют в Брянске по новому нацпроекту. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог.

В план работ по новому национальному проекту «Инфраструктура для жизни» в 2025 году вошла улица Комсомольская в Бежицком районе Брянска. Подрядная организация ООО «СпектрБрянскСтрой» приведёт в порядок 1,3 километра дороги от улицы Союзной до улицы Молодой Гвардии.

Специалисты обустроят новое двухслойное покрытие из прочной асфальтобетонной смеси и построят тротуары. Также рабочие отремонтируют инженерные сети, построят ливневую канализацию и сделают электроосвещение.

В завершении на улице Комсомольской подрядчик установит новые дорожные знаки и нанесёт разметку термопластиком со световозвращающими элементами.