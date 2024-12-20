Улицу Культуры заасфальтировали в Брянске по нацпроекту. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог.

По национальному проекту «Безопасные качественные дороги» в этом году в Фокинском районе Брянска в порядок привели улицу Культуры. Подрядная организация ООО «СБС» заасфальтировала 1,1 километра грунтовой дороги от улицы Дзержинского до переулка Июльского.

Помимо нового дорожного покрытия рабочие построили тротуары и сделали электроосвещение. На проезжую часть специалисты нанесли разметку из термопластика со световозвращающими элементами и краски.