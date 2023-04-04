Улицу Снежетьский Вал отремонтируют в Брянске

За пять месяцев в областном центре отремонтируют улицу Снежетьский Вал. Об этом сообщили в городской администрации.

В Брянске капитально отремонтируют улицу Снежетьский Вал в Фокинском районе. Подрядчик ООО «СпектрБрянскСтрой» приведёт в порядок 2,64 километра дороги от проспекта Московского до моста через реку Снежеть.

На дороге заменят более 22 тысяч квадратных метров асфальтобетонного покрытия, построят новый тротуар и обустроят электроосвещение. Также специалисты заменят дорожные знаки, нанесут разметку термопластиком и поставят пять новых светофоров.

Работы начнутся 28 апреля, а завершатся — 25 сентября.