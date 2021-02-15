В Брянске девушка на Kia припарковалась на «зебре»

Горожане требуют наказать нарушительницу.

Жители Брянска просят ГИБДД привлечь к ответственности девушку за рулем Kia Rio X-Line. Фото с места нарушения один из очевидцев разместил в группе «Нарушение ПДД Брянск».

По его словам, днем 14 февраля автомобилистка припарковалась на пешеходном переходе по улице III Интернационала в Бежицком районе.

«Так она же девушка, ей можно. Для них ведь существуют особенные ПДД», – возмущаются интернет-пользователи. Информации от ГИБДД пока не поступало.