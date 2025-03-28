В Брянске ограничат движение машин из-за футбольных матчей

В Брянске ограничат движение машин на время футбольных матчей. Об этом сообщили в городской администрации.

В областном центре стартует сезон футбольных матчей. В дни проведения домашних матчей командой «Динамо-Брянск» ограничат движение и парковку транспортных средств в районе стадиона «Динамо» в Советском районе. Запрет действует по переулку Трудовому (от улицы Советской до улицы Горького) и по улице Ромашина (от улицы Фокина до бульвара Гагарина).

Ограничения действуют с 8 утра и до окончания мероприятия 5 и 19 апреля, 3 и 17 мая, 7 и 21 июня, 5 июля, 2, 16 и 30 августа, 13 и 20 сентября, 4 и 18 октября,а также 1 ноября 2025 года.

Возрастные ограничения 6+