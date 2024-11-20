В Брянске отремонтировали проезд до улицы Соборной по нацпроекту. Об этом рассказали в региональном управлении автодорог.

Летом в Фокинском районе города Брянска прошёл капитальный ремонт проезд к Совтрансавто. Подрядная организация АО «Брянскавтодор» привели в порядок 750 метров дороги от проспекта Московского до улицы Соборной.

Рабочие отремонтировали инженерные коммуникации. Также специалисты укрепили обочины, уложили асфальтобетонное покрытие и построили тротуары. Вдоль проезда установили фонари со светодиодными светильниками. Также на дороге заменили светофоры и знаки, нанесли разметку.