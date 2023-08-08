В Брянске отремонтирую 10 дорог к учебным заведениям

В этом году в областном центре в порядок приведут 10 дорог,ведущих к образовательным учреждениям. Об этом рассказали в региональном дорожном управлении.

По нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в Брянска в этом году капитально ремонтируют автодороги, ведущих к детским образовательным и досуговым учреждениям.

Так, в Фокинском районе в порядок приведут дорогу на улице Красных Партизан вблизи школы №41 и детской библиотеки №3. Также отремонтируют улицу Ермакова около школы № 36 имени Г.Л. Юдина, школы коррекции и развития VIII вида № 37, детский сад № 69 ОАО «РЖД» и детской хореографической школы.

В Бежицком районе в порядок приведут:

улицу Дятьковская — школа №17.

переулок Почтовый — ГДК им. Д. Н. Медведева, детские сады «Одуванчик» и «Олененок»

улицу Отрадная — школа №43

улицу Ново-Советская — школа №19, детский сад «Скворушка»

улицу Почтовая — школы № 12 им. А.И. Виноградова и № 61, детские сады.

В Володарском районе преобразятся улицы Одесская, Тельмана и Воровского, ведущие к школам № 58 и 26, а также детскому сад «Малинка».