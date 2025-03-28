В Брянске по новому нацпроекту отремонтируют часть улицы Олега Кошевого

В Брянске по новому нацпроекту в 2025 году дорожники отремонтируют часть улицы Олега Кошевого. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог.

По новому национальному проекту «Инфраструктура для жизни» в 2025 году в порядок приведут часть улицы Олега Кошевого в Фокинском районе Брянска. Подрядная организация ООО «Профдорстрой» отремонтирует около полукилометра дороги вдоль домов № 34, 34а, 34б.

Рабочие уложат двухслойное асфальтобетонное покрытие и построят тротуары. Также специалисты отремонтируют наружные инженерные сети и установят новые фонари со светодиодными светильниками.

На завершающем этапе на улице Олега Кошевого поставят новые дорожные знаки и нанесут разметку термопластиком со световозвращающими элементами.