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В брянске произошло 8 аварий в минувший четверг

2021, 18 июня 10:00 На дорогах
В брянске произошло 8 аварий в минувший четверг
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Автоаварий с пострадавшими не зарегистрировано.

17 июня в областном центре произошло 8 ДТП, в которых транспортные средства получили механические повреждения, сообщает пресс-служба ГИБДД России по Брянску.

Сотрудники Госавтоинспекции поймали 3 пьяных водителей в минувший четверг.

За прошедшие сутки 12 водителей проехали на запрещающий сигнал светофора. Один водитель управлял авто без водительских прав.

 

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